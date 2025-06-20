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«Тоттенхэм» оштрафован на 75 тысяч фунтов за гомофобные кричалки на матче с «МЮ» в сентябре

«Тоттенхэм» оштрафовали за гомофобные кричалки на матче с «Манчестер Юнайтед».

Лондонский клуб получил штраф в размере 75 000 фунтов за гомофобные скандирования болельщиков во время матча с «МЮ» (3:0), состоявшегося 29 сентября.

Футбольная ассоциация Англии обвинила «шпор» в ненадлежащем контроле болельщиков после того, как скандирования во время выездного матча на «Олд Траффорд» коснулись бывшего полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, а также главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

Утверждалось, что «Тоттенхэм» не смог обеспечить, чтобы его болельщики и зрители не вели себя неподобающим, оскорбительным и непристойным образом, с явным или подразумевающимся указанием на сексуальную ориентацию.

После того как «шпоры» признали нарушения правил FA E21, независимая регулирующая комиссия наложила штраф в размере 150 000 фунтов и вынесла официальное предупреждение. Сума штрафа была уменьшена до 75 тысяч фунтов после апелляции клуба.

Гомофобные скандирования подверглись осуждению со стороны «Тоттенхэма» в заявлении клуба, опубликованном в день матча.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Independent
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