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Рабьо снова подал на «ПСЖ» в суд – из-за баннеров фанатов о его матери. Адриен и Вероник хотят получить по 15 тыс евро компенсации

Адриен Рабьо вновь подал судебный иск против «ПСЖ».

В четверг экс-игрок парижан выиграл судебный процесс, в результате чего «ПСЖ» обязали выплатить ему 1,3 млн евро после пересмотра условий прежних контрактов.

Напомним, Рабьо выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2019 годы. Французский полузащитник, который сейчас играет за «Марсель», в 2018 году был отстранен от тренировок и матчей парижан из-за конфликта с руководством

Теперь француз вместе со своей матерью и агентом Вероник подали новый иск против парижского клуба.

Поводом послужили оскорбления и баннеры, направленные в их адрес во время матча между «ПСЖ» и «Марселем» 16 марта. Тогда француз впервые вернулся на «Парк-де-Пренс» в качестве игрока принципиального соперника. На баннерах были такие надписи: «Страсть не имеет возраста, блуд передается от матери к сыну», «Верность для мужчин, предательство для шлюх. Какая мать, такой и сын».

Мать и сын считают, что парижане не выполнили свои обязательства по охране порядка на трибунах. Каждый из них требует выплату в 15 тысяч евро, к тому же оним добиваются признания ошибок «ПСЖ» в этом вопросе. По их мнению, санкции, наложенные на клуб дисциплинарным комитетом профессиональной французской лиги (LFP) в начале апреля – частичное закрытие трибуны на один матч и штраф в размере 20 000 евро – недостаточны.

Первое слушание по делу назначено на 4 ноября, но его могут отложить в зависимости от того, как клуб намерен решать этот вопрос.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Le Parisien
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