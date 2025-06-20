Организатор пиратских трансляций Анатолий Перротта приговорен судом Неаполя к году и 4 месяцам тюрьмы условно, его сообщник – к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы. 6 тысячам зрителей грозит штраф

Организаторы пиратских трансляций приговорены к тюремным срокам в Италии.

Суд Неаполя вынес вердикт по делу предполагаемых членов преступного сообщества Кристиана Фидато и Анатолия Перротты. Первый был приговорен к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы и штрафу в размере 22 тысяч евро, а второй – к одному году и четырем месяцам тюрьмы условно.

Их обвиняли в организации пиратских трансляций телепередач, сериалов, спортивных мероприятий и другого развлекательного контента основных стриминговых платформ (DAZN, Sky, Amazon Prime Video и других). Взимая по 10 евро в месяц (или 80 евро за годовую подписку) с каждого пользователя, пираты получили доход в размере более 850 тысяч евро за 4 года.

В декабре 2024 года расследование позволило вычислить центр IPTV, из которого осуществлялись незаконные трансляции. Его работа была прекращена.

Кроме того, следствию удалось установить имена более 6 тысяч подписчиков пиратского сервиса. Им грозит административное наказание – штраф в размере до 5 тысяч евро. Также в их отношении могут быть введены санкции со стороны правообладателей, если те примут решение о мерах по возмещению ущерба.

Отмечается, что в 2024 году пиратство нанесло ущерб спортивному сектору в размере 350 млн евро.