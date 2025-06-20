  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Организатор пиратских трансляций Анатолий Перротта приговорен судом Неаполя к году и 4 месяцам тюрьмы условно, его сообщник – к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы. 6 тысячам зрителей грозит штраф
4

Организатор пиратских трансляций Анатолий Перротта приговорен судом Неаполя к году и 4 месяцам тюрьмы условно, его сообщник – к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы. 6 тысячам зрителей грозит штраф

Организаторы пиратских трансляций приговорены к тюремным срокам в Италии.

Суд Неаполя вынес вердикт по делу предполагаемых членов преступного сообщества Кристиана Фидато и Анатолия Перротты. Первый был приговорен к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы и штрафу в размере 22 тысяч евро, а второй – к одному году и четырем месяцам тюрьмы условно. 

Их обвиняли в организации пиратских трансляций телепередач, сериалов, спортивных мероприятий и другого развлекательного контента основных стриминговых платформ (DAZN, Sky, Amazon Prime Video и других). Взимая по 10 евро в месяц (или 80 евро за годовую подписку) с каждого пользователя, пираты получили доход в размере более 850 тысяч евро за 4 года.

В декабре 2024 года расследование позволило вычислить центр IPTV, из которого осуществлялись незаконные трансляции. Его работа была прекращена. 

Кроме того, следствию удалось установить имена более 6 тысяч подписчиков пиратского сервиса. Им грозит административное наказание – штраф в размере до 5 тысяч евро. Также в их отношении могут быть введены санкции со стороны правообладателей, если те примут решение о мерах по возмещению ущерба. 

Отмечается, что в 2024 году пиратство нанесло ущерб спортивному сектору в размере 350 млн евро. 

Что теперь будет с «Торпедо»?1446 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calcio e Finanza
logoсерия А Италия
происшествия
интернет
телевидение
болельщики
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флориан Виртц: «Ливерпуль» выиграл АПЛ в прошлом сезоне, моя цель – повторить это и пройти дальше в ЛЧ. Я пришел не развлекаться, хочу выигрывать все каждый год»
711 минут назад
За какой клуб играет Лаутаро Мартинес? А Рамос? Простой тест на поиск пар
17 минут назадТесты и игры
Буффон выступил против приглашения Моуринью в сборную Италии. Adidas был готов покрыть часть зарплаты тренера (La Repubblica)
3846 минут назад
Суд Амстердама подтвердил экстрадицию Промеса: «После субботнего заседания сообщим решение насчет предварительного заключения. Слушание пройдет за закрытыми дверями»
13сегодня, 18:14
Виртц о переходе в «Ливерпуль»: «Очень счастлив и горд, наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, перейти в АПЛ. Надеюсь сделать все, что в моих силах»
21сегодня, 18:14
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Челси» против «Фламенго», «Бавария» сыграет с «Бока Хуниорс»
801сегодня, 18:07Live
«Сити» готов отпустить Гюндогана в «Галатасарай». 34-летний хавбек может уйти бесплатно
6сегодня, 18:02
«Ливерпуль» купил Виртца у «Байера» за 136 млн евро с учетом бонусов
77сегодня, 18:00
Канчельскис о «Спартаке»: «О чемпионстве могут забыть – их фанаты каждый год проигрывают споры, должны мне хорошее пивко. А потом опять говорят: «Этот сезон точно наш!»
21сегодня, 17:54
Начало 2-го тайма матча «Бенфика» – «Окленд Сити» отложено из-за ливня. Непогода помешала 4 матчам клубного ЧМ в США за три дня
39сегодня, 17:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кюйт покинул «Берсхот» после вылета из высшей лиги Бельгии
23 минуты назад
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды обыграли Англию, Германия – Норвегию
18 минут назад
Рабьо снова подал на «ПСЖ» в суд – из-за баннеров фанатов о его матери. Адриен и Вероник хотят получить по 15 тыс евро компенсации
217 минут назад
«Байер» назвал Виртца «футбольным богом» в прощальном посте: «Спасибо за невероятное совместное путешествие. Флориан навсегда останется частью нашей семьи»
636 минут назад
«Фламенго» – «Челси». 0:1 – Нету открыл счет. Онлайн-трансляция
1254 минуты назадLive
Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Зачем опять дергаемся с этими иностранцами? Елки‑палки, кто его тащит? Агенты эти чертовы. Зачем их слушать? Взяли кота в мешке»
16сегодня, 18:05
Булыкин о Челестини в ЦСКА: «Не самый удачный выбор тренера – он не знает РПЛ, чемпионат Швейцарии даже рядом не стоит. У него возникнут проблемы с командой, думаю»
12сегодня, 17:49
Директор «Фламенго» Боту о Филипе Луисе: «Он заставит Европу иначе взглянуть на бразильских тренеров. Их не так много: Лушембурго работал в «Реале», Сколари не был так уж хорош в «Челси»
сегодня, 17:38
«Ахмат» подписал защитника «Оренбурга» Сидорова. Контракт – на 3 года
5сегодня, 17:34Фото
«Эспаньол» подписал Кике Гарсию. 35-летний форвард был лучшим бомбардиром «Алавеса» в сезоне
2сегодня, 17:17Фото