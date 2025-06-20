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«Торпедо» об уголовном деле против руководителей клуба: «Текущая деятельность продолжается в штатном режиме. Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия для защиты деловой репутации»

«Торпедо» выступило с заявлением в связи с уголовным делом против руководства.

Ранее стало известно, что совладелец клуба Леонид Соболев был задержан

Сообщается, что в отношении Соболева и директора «Торпедо» Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 

«Уважаемые болельщики, партнеры и представители средств массовой информации!

Футбольный клуб «Торпедо Москва» считает необходимым обратиться к вам в связи с последними событиями, широко освещаемыми в прессе. Мы понимаем ваше беспокойство и стремимся обеспечить максимально возможную прозрачность в рамках текущих обстоятельств.

Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчеркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы.

Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме. Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утверждённым планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объёме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнёрами нашего клуба.

Команда, тренерский штаб и весь персонал «Торпедо» полностью сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам и достижении поставленных задач на поле.

Наш клуб ценит интерес средств массовой информации, но просит с пониманием отнестись к тому, что в связи с ходом расследования мы не можем комментировать его детали или давать оценки действиям отдельных лиц. 

Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие.

Спасибо за ваше доверие и поддержку», – говорится в заявлении клуба, вернувшегося в Мир РПЛ по итогам прошлого сезона. 

Уголовное дело в отношении владельца и директора «Торпедо» может быть связано с игрой против «Сочи» 17 мая (Metaratings)

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пишут, пытались дать взятку. Что происходит?

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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