Александр Медведев: «В РПЛ тяжелее забивать, чем в топ-лигах – многие команды играют в оборонительный футбол. Наш футбол никуда не скатился по качеству»

Александр Медведев не считает, что российский футбол стал слабее.

– На каком месте в Европе находится чемпионат России прямо сейчас?

– Я думаю, формальные рейтинги сейчас абсолютно неприменимы. А по качеству и содержанию наш футбол никуда вниз не скатился.

Пускай он отличается от пяти ведущих европейских чемпионатов, но чемпионат у нас сложный, здесь тяжелее забивать из-за того, что многие команды играют в оборонительный футбол.

В европейских чемпионатах команды нижней части таблицы выходят на поле, а их болельщики и владельцы заставляют играть, поэтому там так много голов забивается.

Тем наш чемпионат и интереснее. Да, вот он такой, поэтому у нас есть много интересных игроков, – сказал председатель совета директоров «Зенита ».