Александр Медведев: «В РПЛ тяжелее забивать, чем в топ-лигах – многие команды играют в оборонительный футбол. Наш футбол никуда не скатился по качеству»
Александр Медведев не считает, что российский футбол стал слабее.
– На каком месте в Европе находится чемпионат России прямо сейчас?
– Я думаю, формальные рейтинги сейчас абсолютно неприменимы. А по качеству и содержанию наш футбол никуда вниз не скатился.
Пускай он отличается от пяти ведущих европейских чемпионатов, но чемпионат у нас сложный, здесь тяжелее забивать из-за того, что многие команды играют в оборонительный футбол.
В европейских чемпионатах команды нижней части таблицы выходят на поле, а их болельщики и владельцы заставляют играть, поэтому там так много голов забивается.
Тем наш чемпионат и интереснее. Да, вот он такой, поэтому у нас есть много интересных игроков, – сказал председатель совета директоров «Зенита».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Odds.ru
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