Медведев о Соболеве в «Зените»: «Раз забивает, значит, трансфер оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас все получается?»

Александр Медведев назвал оправданным приобретение «Зенитом» Александра Соболева.

28-летний форвард провел 24 матча за клуб в Мир РПЛ после перехода из «Спартака» и забил 4 мяча.

Также на его счету 8 игр и 3 гола в составе команды в Фонбет Кубке России.

«Раз забивает, значит, [трансфер] оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас все получается или требуется время?

Конечно, нужен определенный период для адаптации», – сказал председатель правления петербургского клуба.