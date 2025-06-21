Медведев о Соболеве в «Зените»: «Раз забивает, значит, трансфер оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас все получается?»
Александр Медведев назвал оправданным приобретение «Зенитом» Александра Соболева.
28-летний форвард провел 24 матча за клуб в Мир РПЛ после перехода из «Спартака» и забил 4 мяча.
Также на его счету 8 игр и 3 гола в составе команды в Фонбет Кубке России.
«Раз забивает, значит, [трансфер] оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас все получается или требуется время?
Конечно, нужен определенный период для адаптации», – сказал председатель правления петербургского клуба.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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