Александр Медведев: «Звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго. У нас нет целей, кроме чемпионства во всех видах спорта»
Александр Медведев рассказал, почему считает Санкт-Петербург спортивной столицей.
«Раньше бы сказали, что второе место – это хорошо. А сейчас, конечно, у нас никаких целей, кроме чемпионства во всех видах спорта, нет.
Поэтому, считаю, звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго», – сказал председатель совета директоров «Зенита».
По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Краснодар».
Что теперь будет с «Торпедо»?6253 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Odds.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости