Александр Медведев: «Звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго. У нас нет целей, кроме чемпионства во всех видах спорта»

Александр Медведев рассказал, почему считает Санкт-Петербург спортивной столицей.

«Раньше бы сказали, что второе место – это хорошо. А сейчас, конечно, у нас никаких целей, кроме чемпионства во всех видах спорта, нет.

Поэтому, считаю, звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго», – сказал председатель совета директоров «Зенита ».

По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 66 очков. Чемпионом стал «Краснодар».