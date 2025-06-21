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Александр Медведев: «Звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго. У нас нет целей, кроме чемпионства во всех видах спорта»

Александр Медведев рассказал, почему считает Санкт-Петербург спортивной столицей.

«Раньше бы сказали, что второе место – это хорошо. А сейчас, конечно, у нас никаких целей, кроме чемпионства во всех видах спорта, нет.

 Поэтому, считаю, звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго», – сказал председатель совета директоров «Зенита». 

По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Краснодар». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Odds.ru
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