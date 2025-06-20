Александр Медведев: «Если «Торпедо» не сможет принять участие в РПЛ, должен играть «Оренбург» по логике»

Александр Медведев высказался о возможной замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.

Ранее стало известно , что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

– Начали обсуждать, что «Оренбург» может заменить «Торпедо» в РПЛ. Какое у вас мнение?

– Если «Торпедо» не сможет принять участие, то по логике должен играть «Оренбург». Но давайте сначала дождемся решения, что будет с «Торпедо», – сказал председатель правления «Зенита ».

«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 заняло второе место в Мелбет Первой Лиге и напрямую вышло в Мир РПЛ. «Оренбург» стал 15‑м в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?