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Александр Медведев: «Если «Торпедо» не сможет принять участие в РПЛ, должен играть «Оренбург» по логике»

Александр Медведев высказался о возможной замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 

– Начали обсуждать, что «Оренбург» может заменить «Торпедо» в РПЛ. Какое у вас мнение?

– Если «Торпедо» не сможет принять участие, то по логике должен играть «Оренбург». Но давайте сначала дождемся решения, что будет с «Торпедо», – сказал председатель правления «Зенита». 

«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 заняло второе место в Мелбет Первой Лиге и напрямую вышло в Мир РПЛ. «Оренбург» стал 15‑м в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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