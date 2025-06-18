ФИФА сообщила, что продала почти 1,5 млн билетов на КЧМ: «Турнир начался с мощной демонстрации всемирной привлекательности клубного футбола. Динамика продолжает расти»

ФИФА сообщила, что почти 1,5 млн билетов было продано на клубный чемпионат мира.

«Новый клубный чемпионат мира ФИФА начался с мощной демонстрации всемирной привлекательности клубного футбола, поскольку более 340 000 болельщиков создали электрическую атмосферу, страстную поддержку и незабываемые сцены в течение первых трех игровых дней. По состоянию на вторник, 17 июня, ФИФА продала около 1,5 млн билетов – и эта динамика продолжает расти, так как четыре из пяти самых продаваемых матчей группового этапа еще впереди.

Яркая, шумная толпа из 60 927 человек заполнила стадион «Хард Рок Стэдиум» в Майами в субботу, 14 июня, на открытии турнира между «Аль-Ахли» и «Интер-Майми». Всего через день 80 619 болельщиков заполнили культовый «Роуз Боул» в Лос-Анджелесе, чтобы стать свидетелями европейских грандов «ПСЖ » и «Атлетико » – это самая большая аудитория, перед которой выступали оба клуба в течение сезона-2024/25.

Среди оставшихся матчей группового этапа самыми востребованными являются встречи «Реала » и Пачуки», «Аль-Хилаля » и «Зальцбурга »; долгожданная битва между «Баварией» и «Бока Хуниорс» в Майами; и игра «Фламенго» против «Челси» в Филадельфии. Ожидается, что каждый из этих матчей соберет более 50 000 болельщиков», – говорится в сообщении ФИФА.