На матче КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» было 3 412 зрителей – худший результат на турнире в США. ФИФА не стала сообщать о посещаемости на сайте
Матч клубного ЧМ в США посетили 3 412 человек – это худший результат на турнире.
Южнокорейский «Ульсан ХД» уступил «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (0:1) в 1-м туре группового этапа КЧМ. Начало игры на Inter&Co Stadium в Орландо отложили на 65 минут из-за близости торнадо, игроки ушли в раздевалки, болельщиков эвакуировали.
Арену, вмещающую 25 500 зрителей, посетили 3 412 человек. Это худший результат на этом турнире. Игру «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс» (3:1) на «Люмен Филд» в Сиэтле посетили 11 974 зрителей.
Отметим, что матч «Ульсана» и «Мамелоди» – единственный, у которого на сайте ФИФА не прописана посещаемость.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
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