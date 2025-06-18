На матче КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» было 3 412 зрителей – худший результат на турнире в США. ФИФА не стала сообщать о посещаемости на сайте

Матч клубного ЧМ в США посетили 3 412 человек – это худший результат на турнире.

Южнокорейский «Ульсан ХД » уступил «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (0:1) в 1-м туре группового этапа КЧМ . Начало игры на Inter&Co Stadium в Орландо отложили на 65 минут из-за близости торнадо , игроки ушли в раздевалки, болельщиков эвакуировали.

Арену, вмещающую 25 500 зрителей, посетили 3 412 человек. Это худший результат на этом турнире. Игру «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс» (3:1) на «Люмен Филд» в Сиэтле посетили 11 974 зрителей.

Отметим, что матч «Ульсана» и «Мамелоди» – единственный, у которого на сайте ФИФА не прописана посещаемость.