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Кейн о победе «Баварии» над «Бокой»: «Все ребята отлично сыграли. Мы знали, что будет нелегко – жаркая погода и недружелюбная атмосфера на стадионе»

Харри Кейн высказался о победе «Баварии» над «Бокой» (2:1) в матче КЧМ в Майами.

Мюнхенцы вышли в плей-офф турнира за счет победы над аргентинским клубом на групповом этапе. 

«Все ребята отлично сыграли. Мы знали, что будет нелегко – жаркая погода и недружелюбная атмосфера на стадионе. В первом тайме мы должны были забить несколько голов, а во втором тайме они попытались оказать давление, владели инициативой. На как только им удалось забить гол, мы ее перехватили. 

Здорово, что мне удалось забить, и мы вышли в плей-офф. Я рад помочь команде голом и результативной передачей на Майкла Олисе. Он отлично завершил игру – так, как умеет это делать. 

Это масштабный турнир, мы играем против лучших команд мира. Мы всегда говорили, что все зависит от нас самих. Нужно показывать самый высокий уровень, чтобы иметь возможность победить большинство соперников», – сказал форвард «Баварии». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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