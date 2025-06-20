Свыше 420 000 мест остались пустыми в 1-м туре группового этапа клубного ЧМ. Арены заполнялись на 56,8%

Заполняемость стадионов на клубном чемпионате мира едва превысила 50%.

Согласно подсчетам BBC, 16 матчей первого тура группового этапа посетили 556 369 человек. В то же время пустыми остались 423 004 места.

Таким образом, трибуны были в среднем заполнены лишь на 56,8%. При этом на половине игр не набиралось и 50%.

Лучшая посещаемость была зафиксирована на играх «Реала» с «Аль-Хилалем» (96%), «Аль-Ахли» с «Интер Майами» (94%), «Аль-Айна» с «Ювентусом» (91%).

Худшая – на матчах «Ульсан ХД» и «Мамелоди Сандаунс» (13,6%), «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс» (17%), «Пачуки» и «Зальцбурга» (20%) и «Челси» и «Лос-Анджелеса» (31%).