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ЦСКА попросил ChatGPT подобрать тренера с учетом мнений Мора и Орещука, ИИ предложил Клоппа, Зидана, Мостового и Ташуева. Армейцы назначили Челестини

ЦСКА обыграл назначение Фабио Челестини тренером шуточным диалогом с ChatGPT.

Сегодня армейцы объявил, что 49-летний швейцарский специалист стал главный тренером клуба. 

ЦСКА опубликовал шуточный ролик, в котором обыгрывается назначение Челестини постановочным диалогом с ChatGPT. 

В видео искусственный интеллект попросили определить, кто будет тренером армейского клуба. 

ИИ предложил список кандидатов: «Юрген Клопп, Карел Герартс, Ролан Гусев, Зинедин Зидан, Александр Мостовой, Фабио Каннаваро, Сергей Ташуев». А после отметил, что пошутил, включив Ташуева в список. 

Затем перед тем как указать критерии для нового главного тренера, пользователь ИИ в ролике отмечает: «Важно понять, что нам делать с мнениями Эдуарда Мора и Романа Орещука. 

В финале ролика ИИ предлагает кандидатуру Фабио Челестини, исходя из предложенных критериев. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoСергей Ташуев
logoАлександр Мостовой
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
ахахаха
logoЭдуард Мор
logoФабио Каннаваро
logoРолан Гусев
logoРоман Орещук
logoЮрген Клопп
logoЗинедин Зидан
Карел Герартс
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