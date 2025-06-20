ЦСКА попросил ChatGPT подобрать тренера с учетом мнений Мора и Орещука, ИИ предложил Клоппа, Зидана, Мостового и Ташуева. Армейцы назначили Челестини
Сегодня армейцы объявил, что 49-летний швейцарский специалист стал главный тренером клуба.
ЦСКА опубликовал шуточный ролик, в котором обыгрывается назначение Челестини постановочным диалогом с ChatGPT.
В видео искусственный интеллект попросили определить, кто будет тренером армейского клуба.
ИИ предложил список кандидатов: «Юрген Клопп, Карел Герартс, Ролан Гусев, Зинедин Зидан, Александр Мостовой, Фабио Каннаваро, Сергей Ташуев». А после отметил, что пошутил, включив Ташуева в список.
Затем перед тем как указать критерии для нового главного тренера, пользователь ИИ в ролике отмечает: «Важно понять, что нам делать с мнениями Эдуарда Мора и Романа Орещука.
В финале ролика ИИ предлагает кандидатуру Фабио Челестини, исходя из предложенных критериев.