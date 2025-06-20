ЦСКА попросил ChatGPT подобрать тренера с учетом мнений Мора и Орещука, ИИ предложил Клоппа, Зидана, Мостового и Ташуева. Армейцы назначили Челестини

ЦСКА обыграл назначение Фабио Челестини тренером шуточным диалогом с ChatGPT.

Сегодня армейцы объявил , что 49-летний швейцарский специалист стал главный тренером клуба.

ЦСКА опубликовал шуточный ролик, в котором обыгрывается назначение Челестини постановочным диалогом с ChatGPT.

В видео искусственный интеллект попросили определить, кто будет тренером армейского клуба.

ИИ предложил список кандидатов: «Юрген Клопп , Карел Герартс , Ролан Гусев, Зинедин Зидан , Александр Мостовой , Фабио Каннаваро , Сергей Ташуев». А после отметил, что пошутил, включив Ташуева в список.

Затем перед тем как указать критерии для нового главного тренера, пользователь ИИ в ролике отмечает: «Важно понять, что нам делать с мнениями Эдуарда Мора и Романа Орещука.

В финале ролика ИИ предлагает кандидатуру Фабио Челестини, исходя из предложенных критериев.