Мостовой о Челестини в ЦСКА: «Это футбольный человек. Будем судить потом, по результату»

Александр Мостовой прокомментировал назначение Фабио Челестини в ЦСКА.

Сегодня московский клуб объявил о назначении швейцарского специалиста на пост главного тренера.

– Нормально. Прошло всего две недели после ухода Николича. Думал, что вопрос затянется. Будем судить потом, по результату.

– Фабио играл в «Марселе», «Труа», «Леванте».

– Я знаю. Конечно, это футбольный человек, – сказал бывший полузащитник сборной России.