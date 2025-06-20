Мостовой о Челестини в ЦСКА: «Это футбольный человек. Будем судить потом, по результату»
Александр Мостовой прокомментировал назначение Фабио Челестини в ЦСКА.
Сегодня московский клуб объявил о назначении швейцарского специалиста на пост главного тренера.
– Нормально. Прошло всего две недели после ухода Николича. Думал, что вопрос затянется. Будем судить потом, по результату.
– Фабио играл в «Марселе», «Труа», «Леванте».
– Я знаю. Конечно, это футбольный человек, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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