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Каррера рассмотрел бы предложения «Зенита» и ЦСКА: «Многие переходят к принципиальным соперникам. Профессионалы идут туда, куда зовут»

Экс-тренер «Спартак» Каррера заявил, что не против возглавить «Зенит» или ЦСКА.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он привел красно-белых к чемпионству в Мир РПЛ и стал обладателем Суперкубка России.

«Конечно, я бы рассмотрел предложение возглавить «Зенит» или ЦСКА, почему нет? Мы профессионалы и идем работать туда, куда нас зовут.

Многие спустя время переходят к принципиальным соперникам», – сказал Массимо Каррера. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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