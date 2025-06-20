Каррера рассмотрел бы предложения «Зенита» и ЦСКА: «Многие переходят к принципиальным соперникам. Профессионалы идут туда, куда зовут»

Экс-тренер «Спартак» Каррера заявил, что не против возглавить «Зенит» или ЦСКА.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он привел красно-белых к чемпионству в Мир РПЛ и стал обладателем Суперкубка России.

«Конечно, я бы рассмотрел предложение возглавить «Зенит » или ЦСКА , почему нет? Мы профессионалы и идем работать туда, куда нас зовут.

Многие спустя время переходят к принципиальным соперникам», – сказал Массимо Каррера.

Массимо Каррера – как он сделал «Спартак» чемпионом. Интервью Чернявскому