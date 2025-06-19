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«Ман Сити» оштрафован на 1,1 млн фунтов за задержку 9 матчей АПЛ. «Горожан» наказывают второй сезон подряд

«Манчестер Сити» вновь наказан за задержку матчей Премьер-лиги.

«Горожане» оштрафованы на 1,08 млн фунтов за то, что по их вине свисток о начале или возобновлении игры АПЛ после перерыва звучал с опозданием в девяти случаях.

Нарушения регламента лиги фиксировались на домашних матчах «Ман Сити» с «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом», «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом», а также на выездах к «Кристал Пэлас», «Астон Вилле» и «Ипсвичу». Максимальная задержка – две минуты и 22 секунды.

Летом 2024 года команду Пепа Гвардиолы оштрафовали на 2,09 млн фунтов за 22 аналогичных нарушения.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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