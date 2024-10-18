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  • «Тоттенхэм» призвал фанатов не скандировать гомофобную кричалку про «мальчика по вызову» в адрес Артеты. Нарушителям грозят «самыми строгими мерами»
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«Тоттенхэм» призвал фанатов не скандировать гомофобную кричалку про «мальчика по вызову» в адрес Артеты. Нарушителям грозят «самыми строгими мерами»

«Тоттенхэм» попросил фанатов не скандировать гомофобные кричалки в адрес Артеты.

На этой неделе клуб разослал владельцам абонементов электронное письмо с предупреждением о том, что будет придерживаться «политики нулевой терпимости» к дискриминационному поведению или скандированиям, включая конкретную кричалку.

После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0) три недели назад «шпоры» опубликовали заявление, осуждающее «отвратительные гомофобные скандирования» со стороны своих болельщиков.

«Перед завтрашним домашним матчем с «Вест Хэм» мы напоминаем болельщикам, что клуб придерживается подхода нулевой терпимости ко всем формам дискриминации.

Наши стюарды снова будут носить нательные камеры, чтобы идентифицировать любых лиц, участвующих в неприемлемом скандировании, чтобы клуб мог принять самые строгие меры в соответствии с нашей политикой санкций и запретов.

Во избежание недопониманий: это относится в том числе к кричалке про Доминика Соланке, где упоминается Микель Артета и термин «мальчик по вызову», который Королевская прокурорская служба считает гомофобным оскорблением и преступлением на почве ненависти.

Стюарды будут выявлять тех, кто подстрекает и участвует в любых таких скандированиях – включая тех, кто прикрывает рты. Оскорбления и запугивания в отношении наших стюардов также не будут допускаться, при необходимости нарушители будут наказаны [запретом на посещение стадиона]», – говорится в письме.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoВест Хэм
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logoДоминик Соланке
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