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«Золотой мяч» – это для меня, я не хочу Кубок Испании. Он предал семью за тортилью». Рэпер Boobа намекнул на Мбаппе в треке, посвященном победе «ПСЖ» в ЛЧ

Рэпер Boobа, вероятно, поддел Килиана Мбаппе в новом треке, посвященном «ПСЖ».

Французский музыкант выпустил трек Ici c’est Paris в честь победы парижан в Лиге чемпионов.

«Я еду в ювелирный магазин на мощной тачке, я с Хакими, Дезире, Дембеле.

«Золотой мяч» – это для меня, я не хочу Кубок Испании. Он предал семью за тортилью (тонкую лепешку из муки – Спортс’‘).

Какая ошибка! Какая ошибка!» – говорится в тексте музыканта.

Ранее Boobа уже высказывал критику в адрес Мбаппе в своих песнях, интервью и социальных сетях. Французский нападающий перешел из «ПСЖ» в «Реал Мадрид» прошлым летом.

«Столько же нулей, как в его чеках. Несправедливый мир». Рэпер Booba о статистике Мбаппе в класико

Рэпер Booba о Мбаппе: «Он не представляет свои камерунские и алжирские корни. Поехал в Камерун с камерами, ничего не написал, когда Алжир выиграл Кубок Африки. Не нравится его личность»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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музыка
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