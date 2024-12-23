Рэпер Booba о Мбаппе: «Он не представляет свои камерунские и алжирские корни. Поехал в Камерун с камерами, ничего не написал, когда Алжир выиграл Кубок Африки. Не нравится его личность»
Нападающий «Реала» и сборной Франции родился в пригороде Парижа, у него камерунские корни по отцу и алжирские корни по матери.
«Я думал, что он станет вдохновением пригородов и олицетворит свои африканские, камерунские и алжирские корни. У меня было слишком много ожиданий.
В итоге вообще ничего, он даже в Алжир не поехал. Вот поэтому он мне и не нравится, все просто.
Я считаю это неприемлемым, как если бы я не представлял [родной] Сенегал. Сколько ему было лет [когда он поехал] в Камерун [в 2023 году]? Мне было 10 лет, когда я посетил Сенегал. Он поехал в Камерун будучи очень богатым, в сопровождении камер.
Он не написал в твиттер, когда Алжир выиграл Кубок африканских наций в 2019 году. Он вообще ничего не представляет. Он неинтересен, мне не нравится его личность, это мое мнение как простого парня из бара», – сказал музыкант в подкасте CKO.
«Столько же нулей, как в его чеках. Несправедливый мир». Рэпер Booba о статистике Мбаппе в класико
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