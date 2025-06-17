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Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo. Дембеле – 3-й, Холанд – 5-й, Дьокереш – 8-й

Килиан Мбаппе назван FourFourTwo лучшим центрфорвардом мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку ведущих центральных нападающих вошли:

1. Килиан МбаппеРеал»).

2. Харри КейнБавария»).

3. Усман Дембеле («ПСЖ»).

4. Александер Исак («Ньюкасл»).

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

6. Роберт Левандовски («Барселона»).

7. Лаутаро Мартинес («Интер»).

8. Виктор Дьокереш («Спортинг»).

9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»).

10. Хулиан Альварес («Атлетико»).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
рейтинги
logoбундеслига Германия
logoНьюкасл
logoлига 1 Франция
logoЛаутаро Мартинес
logoОмар Мармуш
logoИнтер
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logoМанчестер Сити
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FourFourTwo
logoВиктор Дьокереш
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logoКилиан Мбаппе
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