«Столько же нулей, как в его чеках. Несправедливый мир». Рэпер Booba о статистике Мбаппе в класико

Французский рэпер Booba высмеял статистику Килиана Мбаппе в класико.

Вчера «Реал » проиграл «Барселоне» (0:4) в матче 11-го тура Ла Лиги .

Музыкант ретвитнул изображение с показателями французского нападающего: «0 голов, 0 передач, 0 созданных моментов, 0 точных навесов, 0 заработанных фолов, 1 удачная обводка, 1 выигранная дуэль, 8 офсайдов».

«Столько же нулей, как в его чеках. Какой несправедливый мир», – написал Booba в твите.

Ранее рэпер уже высказывался в адрес Мбаппе из-за финансового спора с «ПСЖ »: «Это все ты, оставь эти деньги! Это лучший вариант». Затем, когда за первый матч в чемпионате Испании против «Мальорки» (1:1) француз получил плохие оценки, он написал в твиттере: «Я был тем парнем, сидевшим в конце класса возле батареи».

Кроме того, в его треке Abidal есть такая строчка: «Они безумно переоценены, как Килиан».

8 офсайдов Мбаппе в матче с «Барсой» – антирекорд топ-5 лиг минимум за 6 лет и худший показатель в карьере Килиана

У Мбаппе 3 удара в створ в класико, первый – на 61-й минуте. Килиан дважды забил из офсайда