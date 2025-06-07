Килиан Мбаппе: «Меня не трогает, что «ПСЖ» взял ЛЧ без меня. Пустой сезон в «Реале»? Вы уверены? Смотрите матчи? Мы выиграли два трофея, это был полезный год»
Килиан Мбаппе отреагировал на то, что «ПСЖ» взял Лигу чемпионов без него.
«Пустой сезон? Вы уверены? Что такое пустой сезон? Вы смотрите матчи? Мы выиграли два титула (Супкеркубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА – Спортс’‘). Важно подбирать слова. Да, мы упустили несколько важных трофеев. Но это был полезный год.
«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов без меня – и это меня не трогает. Думаю, все мы сталкиваемся с трудностями в карьере. Я нахожусь в эпицентре бури, и это хорошо. Мне всегда нравилось находиться в подобных ситуациях. Все зависит от того, как я работаю.
За свою карьеру я переломил немало ситуаций. Теперь мне нужно работать», – сказал форвард «Реала».
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