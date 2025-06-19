Марио Суарес: «Атлетико» не хватает талантов, которые могут решить исход матчей. Нужны подписания – Симеоне хочет привлечь 2-3 игроков, чтобы сделать команду лучше»

Марио Суарес считает, что «Атлетико» не хватает игроков, решающих исход матчей.

– Начало клубного чемпионата мира для «Атлетико» было тяжелым. Каков ваш анализ поражения? Мы увидели команду, похожую на ту, что была в последние месяцы соревнований...

– Это правда, что результат тяжелый, они проиграли 0:4 действующим чемпионам Европы и команде, которая находится в лучшей форме. Помимо того, что могли быть решения, которые определили бы исход матча, «Пари Сен-Жермен » был намного лучше.

Шансы у «Атлетико» были только тогда, когда они перехватывали мяч на половине поля соперника. Когда они ждали в обороне, они довольно сильно страдали. Хорошо то, что осталось еще два матча группового этапа, чтобы выйти в 1/8 финала, и там «Атлетико» на протяжении всей истории доказывал, что их трудно победить.

Это правда, что не хватает подписаний, потому что это видят все, и Чоло, и клуб. На мой взгляд, сегодня не хватает талантов, которые могут решить исход матчей, потому что единство есть.

– Симеоне неоднократно использовал слово «молодежь» на пресс-конференциях. Как вы думаете, это фактор, который работает против него в сегодняшнем футболе?

– Чоло сказал на пресс-конференции , что «ПСЖ» не хватало таланта на левом фланге и они подписали Кварацхелию за 70 миллионов евро. Чоло хочет, чтобы они привлекли еще двух или трех игроков для повышения внутренней конкурентоспособности, потому что много матчей, травм, а глубокий состав делает команду лучше.

Я думаю, что недостатка в амбициях нет, потому что все футболисты «Атлетико» хотят побеждать в каждой игре, на которую выходят. Они знают, какой клуб представляют и какую футболку носят, – сказал бывший защитник «Атлетико ».