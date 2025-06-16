Симеоне о 0:4 с «ПСЖ» на КЧМ: «В августе такая же жара, дело не в этом. Они играли лучше нас, «Атлетико» не хватило сил»

Диего Симеоне не считает жару в США оправданием для разгрома от «ПСЖ».

Парижане обыграли «Атлетико» со счетом 4:0 на клубном чемпионате мира.

– В августе такая же жара, дело не в этом. Жару испытали обе команды.

Они играли лучше нас, они сильно выступают с очень молодыми игроками и очень непредсказуемыми вингерами. У них отличная игра, они выиграли Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции, и находятся на очень хорошем этапе. Нам не хватило сил.

– Как вы с этим справляетесь?

– Поражение и разница мячей были тяжелыми, сложными, и это заставляет нас смотреть вперед. С этого момента я сосредоточен на игре, которая у нас будет 19-го числа. Мы сосредоточим свою энергию на том, чтобы выступить как можно лучше, зная, что по пути может быть конкуренция, и она у нас была, – сказал главный тренер «Атлетико ».

Далее мадридцам предстоит сыграть в рамках КЧМ с «Сиэтл Саундерс ».

Симеоне о «ПСЖ»: «Когда Энрике потребовался вингер на левый фланг, они потратили 70 млн в январе, чтобы его приобрести. Это команда молодых футболистов»