0:4 от «ПСЖ» на КЧМ – одно из крупнейших поражений «Атлетико» при Симеоне. До этого были 3 поражения с таким счетом в ЛЧ

0:4 от «ПСЖ» – одно из крупнейших поражений «Атлетико» при Диего Симеоне.

Мадридский клуб проиграл парижскому с крупным счетом в первом матче на чемпионате мира среди клубов в США.

Аргентинский тренер возглавляет «Атлетико » с 2011 года. Поражение со счетом 0:4 в официальном матче – повторение клубного антирекорда при Симеоне .

В октябре 2018 года клуб проиграл в Лиге чемпионов «Боруссии » (Дортмунд), в октябре 2020-го – «Баварии», в октябре 2024-го – «Бенфике».