0:4 от «ПСЖ» на КЧМ – одно из крупнейших поражений «Атлетико» при Симеоне. До этого были 3 поражения с таким счетом в ЛЧ
0:4 от «ПСЖ» – одно из крупнейших поражений «Атлетико» при Диего Симеоне.
Мадридский клуб проиграл парижскому с крупным счетом в первом матче на чемпионате мира среди клубов в США.
Аргентинский тренер возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Поражение со счетом 0:4 в официальном матче – повторение клубного антирекорда при Симеоне.
В октябре 2018 года клуб проиграл в Лиге чемпионов «Боруссии» (Дортмунд), в октябре 2020-го – «Баварии», в октябре 2024-го – «Бенфике».
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Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Statsdufoot
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