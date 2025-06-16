  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 0:4 от «ПСЖ» на КЧМ – одно из крупнейших поражений «Атлетико» при Симеоне. До этого были 3 поражения с таким счетом в ЛЧ
0

0:4 от «ПСЖ» на КЧМ – одно из крупнейших поражений «Атлетико» при Симеоне. До этого были 3 поражения с таким счетом в ЛЧ

0:4 от «ПСЖ» – одно из крупнейших поражений «Атлетико» при Диего Симеоне.

Мадридский клуб проиграл парижскому с крупным счетом в первом матче на чемпионате мира среди клубов в США. 

Аргентинский тренер возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Поражение со счетом 0:4 в официальном матче – повторение клубного антирекорда при Симеоне

В октябре 2018 года клуб проиграл в Лиге чемпионов «Боруссии» (Дортмунд), в октябре 2020-го – «Баварии», в октябре 2024-го – «Бенфике». 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?22261 голос
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Statsdufoot
logoБавария
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoчемпионат мира среди клубов
logoБоруссия Дортмунд
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoДиего Симеоне
logoБенфика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Хилаль» предлагает Осимхену 50 млн евро за сезон. Форвард «Наполи» отклонил предыдущие предложения саудовцев (Fanatik)
31 минуту назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» забила 10 голов «Окленду», «ПСЖ» разгромил «Атлетико», «Порту» и «Палмейрас» сыграли 0:0
116151 минуту назад
Симеоне о 0:4 с «ПСЖ»: «Два разных тайма в одном матче, до перерыва соперник контролировал игру. После отмененного гола стало тяжело – не чувствую себя жертвой, но детали очевидны»
15вчера, 22:15
Тевес сделал покер в благотворительном матче на «Олд Траффорд» – его освистывали после каждого гола. В игре участвовали Руни, Ривалдо, ван дер Сар, Белла Рамзи из «Одних из нас»
12вчера, 21:59
Луис Диас вставил бриллианты в зубы перед свадьбой. На празднике в Колумбии присутствовали Куадрадо, Фабиньо, Муньос и Мина
26вчера, 21:51Фото
ФИФА назвала матч открытия КЧМ «оглушительным успехом» и началом «новой главы в мировом клубном футболе»: «Это путешествие навсегда изменит облик игры»
57вчера, 21:42
Коке о 0:4 от «ПСЖ»: «Вот почему они чемпионы Европы. Знаем их уровень. Каждая мелочь была не в пользу «Атлетико»
8вчера, 21:39
Матч «ПСЖ» – «Атлетико» посетили 80 619 зрителей. Это рекорд сезона для обоих клубов
35вчера, 21:28
«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 21:3. «Атлетико» разгромлен 4:0, «Интер» – 5:0
49вчера, 21:06
«ПСЖ» разгромил «Атлетико» – 4:0. Руис и Витинья забили с пасов Хвичи, Лангле удалили
85вчера, 21:03
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. США играют с Тринидадом и Тобаго, Саудовская Аравия – с Гаити
19вчера, 22:01Live
Хвича и Витинья набрали по 9 очков против «Атлетико»: грузин забил, португалец отдал 2 ассиста
3вчера, 22:11Фэнтези
Маркиньос после 4:0 с «Атлетико»: «ПСЖ» выиграл ЛЧ и продолжает выкладываться. Энрике умеет работать над мотивацией – мы знаем, что делать и как играть»
2вчера, 21:55
Кунья назвал Антони любимым бразильцем, игравшим за «МЮ», Руни – любимой легендой клуба, Роналдиньо – любимым футболистом из Бразилии
1вчера, 21:18
0:4 – крупнейшее поражение «Атлетико» от французского клуба
3вчера, 21:16
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия победила Чехию, Англия и Словения не забили, Украина обыграла Финляндию
15вчера, 20:55
Березовский о Карпине: «Динамо» с ним будет бороться за чемпионство. Он зарекомендовал себя как сильный специалист»
13вчера, 20:48
Лахиялов о Карпине в «Динамо»: «Эта работа покажет, насколько он крут как тренер. Скептически отношусь к этому союзу, он будет недолгим и в скором времени завершится»
13вчера, 20:42
Судья отменил гол Альвареса «ПСЖ» после ВАР. Коке сфолил на Дуэ по ходу атаки «Атлетико»
5вчера, 20:37Фото
«Галатасарай» проведет встречу с агентом Чалханоглу. Клуб пока не делал предложений «Интеру»
2вчера, 20:37