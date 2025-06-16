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Хуанфран о 0:4 «Атлетико» от «ПСЖ»: «Странный разгром. Клубу нужно проанализировать ситуацию»

Хуанфран высказался о разгромном поражении «Атлетико» в матче клубного ЧМ.

В 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира «Атлетико» был разгромлен со счетом 0:4.

«Внутри клуба нужно тщательно проанализировать ситуацию… Это был какой-то странный разгром», – сказал бывший защитник «Атлетико».

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DAZN
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