Коке о 0:4 от «ПСЖ»: «Вот почему они чемпионы Европы. Знаем их уровень. Каждая мелочь была не в пользу «Атлетико»

Коке рокомментировал разгромное поражение «Атлетико» от «ПСЖ».

В первом матче группового этапа клубного чемпионата мира мадридская команда уступила со счетом 0:4.

«Мы знаем их уровень, вот почему они чемпионы Европы. Мы могли сравнять счет усилиями Антуана [Гризманна], а затем пропустили второй гол.

Когда Хулиан [Альварес ] забил, гол отменили из-за фола, и свистели, когда хотели... Все мы видели, что происходило на поле, любые мелочи складывались не в нашу пользу. Мы должны играть так, как играли во втором тайме.

Теперь нам предстоят два важных матча, в которых мы должны победить. Все должны быть сосредоточены», – сказал полузащитник «Атлетико » в интервью DAZN.