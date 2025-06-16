Коке о 0:4 от «ПСЖ»: «Вот почему они чемпионы Европы. Знаем их уровень. Каждая мелочь была не в пользу «Атлетико»
Коке рокомментировал разгромное поражение «Атлетико» от «ПСЖ».
В первом матче группового этапа клубного чемпионата мира мадридская команда уступила со счетом 0:4.
«Мы знаем их уровень, вот почему они чемпионы Европы. Мы могли сравнять счет усилиями Антуана [Гризманна], а затем пропустили второй гол.
Когда Хулиан [Альварес] забил, гол отменили из-за фола, и свистели, когда хотели... Все мы видели, что происходило на поле, любые мелочи складывались не в нашу пользу. Мы должны играть так, как играли во втором тайме.
Теперь нам предстоят два важных матча, в которых мы должны победить. Все должны быть сосредоточены», – сказал полузащитник «Атлетико» в интервью DAZN.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?21591 голос
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости