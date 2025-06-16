Симеоне о «ПСЖ»: «Когда Энрике потребовался вингер на левый фланг, они потратили 70 млн в январе, чтобы его приобрести. Это команда молодых футболистов»
Диего Симеоне высказался относительно возможностей «ПСЖ».
«Атлетико» проиграл французскому клубу (0:4) в матче клубного чемпионата мира.
«Хулиан Альварес сыграл «девятку», а Антуан Гризманн выполнил роль второго нападающего. Антуан имел прекрасную возможность забить гол, и именно поэтому я выпустил его на поле.
«ПСЖ» – это команда молодых футболистов. Когда Луису Энрике потребовался вингер на левый фланг, они потратили 70 миллионов в январе, чтобы его приобрести», – сказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
В январе этого года парижане прибрели Хвичу Кварацхелию за 70 миллионов евро.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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