Симеоне о «ПСЖ»: «Когда Энрике потребовался вингер на левый фланг, они потратили 70 млн в январе, чтобы его приобрести. Это команда молодых футболистов»

Диего Симеоне высказался относительно возможностей «ПСЖ».

«Атлетико» проиграл французскому клубу (0:4) в матче клубного чемпионата мира.

«Хулиан Альварес сыграл «девятку», а Антуан Гризманн выполнил роль второго нападающего. Антуан имел прекрасную возможность забить гол, и именно поэтому я выпустил его на поле.

«ПСЖ» – это команда молодых футболистов. Когда Луису Энрике потребовался вингер на левый фланг, они потратили 70 миллионов в январе, чтобы его приобрести», – сказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне .

В январе этого года парижане прибрели Хвичу Кварацхелию за 70 миллионов евро.

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