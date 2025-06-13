«Барса» может взять кредит на выплату 25 млн евро отступных за вратаря «Эспаньола» Гарсию
«Барса» может взять кредит на выплату отступных Жоана Гарсии.
Вратарь «Эспаньола» согласовал личные условия с сине-гранатовыми и теперь ожидает, когда клуб соберет 25 млн евро для выплаты отступных.
Именно этим сейчас занимаются руководители «блауграны». Как передает Marca, в клубе рассматриваются различные варианты, и не исключено, что нужная сумма будет получена за счет кредита.
Каталонцы должны выплатить полную сумму отступных сразу, поскольку «Эспаньол» с самого начала отказался от любых переговоров по вратарю – как с «Барселоной», так и с другими клубами.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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