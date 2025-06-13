  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» может взять кредит на выплату 25 млн евро отступных за вратаря «Эспаньола» Гарсию
47

«Барса» может взять кредит на выплату 25 млн евро отступных за вратаря «Эспаньола» Гарсию

«Барса» может взять кредит на выплату отступных Жоана Гарсии.

Вратарь «Эспаньола» согласовал личные условия с сине-гранатовыми и теперь ожидает, когда клуб соберет 25 млн евро для выплаты отступных.

Именно этим сейчас занимаются руководители «блауграны». Как передает Marca, в клубе рассматриваются различные варианты, и не исключено, что нужная сумма будет получена за счет кредита. 

Каталонцы должны выплатить полную сумму отступных сразу, поскольку «Эспаньол» с самого начала отказался от любых переговоров по вратарю – как с «Барселоной», так и с другими клубами.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25710 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoЖоан Гарсия
деньги
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гути о Месси и Роналду: «По таланту – Лионель, по амбициям и голам – Криштиану. Они оба – лучшие в истории»
43сегодня, 10:31
Гути о критике Ямаля за кепку козырьком назад: «Меня неправильно поняли. Речь шла не о Ламине, а о самом факте, когда игрок появляется на пресс-конференции в таком виде»
35сегодня, 09:55
Месси и квотербек «Канзаса» Махоумс снялись в ролике adidas. Спортсмены обменялись игровой формой с автографами
20сегодня, 09:34Фото
Главные новости
Апелляцию «Осасуны» в TAD на итог матча с «Барсой» с участием Иньиго отклонили. Клуб может обратиться в гражданский суд
43 секунды назад
Ташуев про РПЛ: «Топ-команды почему-то доверяют иностранцам. Поставьте Станковича в «Факел» и попробуйте что-нибудь сделать, а я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
1 минуту назад
Булыкин о Герартсе: «У нас не только ЦСКА, но и другие клубы любят брать неизвестных иностранных тренеров – я против такого подхода. Лучше рискнуть своими ребятами»
913 минут назад
Диего Симеоне: «Мне не хватает победы в Лиге чемпионов. Я постоянно говорю игрокам, что мы оставляем после себя наследие. Быть 3-м в Ла Лиге для «Атлетико» уже недостаточно»
521 минуту назад
Гаттузо близок к назначению в сборную Италии. Бонуччи и Бардзальи могут войти в его штаб
726 минут назад
Бакаев будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц в «Локо». Хавбек подпишет двухлетний контракт на следующей неделе (Иван Карпов)
1538 минут назад
«Ривер Плейт» за 63,2 млн евро продал Мастантуоно «Реалу» – это крупнейший трансфер в истории аргентинского футбола. Клуб получит 45 млн, 11,8 млн – испанская налоговая
4740 минут назад
«Ювентус» продлил контракт с Тудором до 2027 года с опцией еще на сезон
947 минут назадФото
«Роналдо был бы лучше Криштиану и Месси, если бы не получил столько травм. Лучший, с кем я играл». Гути о футболистах
4054 минуты назад
«Реал» купил Мастантуоно, контракт – до 2031 года. 17-летний вингер «Ривер Плейт» присоединится к команде в августе
2256 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» выплатила 25 млн евро отступных за Гарсию (Фабрицио Романо)
49 минут назад
Защитник «Барсы» Мартин перенесет операцию на кисти. Он травмировался в матче за Испанию на молодежном Евро
120 минут назад
Осинькин о 2:5 с «Пари НН»: «У «Крыльев» было немало матчей с глупыми ошибками в обороне. С 0:4 мы сделали 2:4, и был супермомент, чтобы забить третий»
340 минут назад
«Ман Сити» объявил о снижении цен на билеты. Стоимость варьируется от 30 до 60 фунтов в зависимости от категории матча
8сегодня, 12:59
«Динамо» ведет переговоры с Гладышевым о новом контракте (Metaratings)
7сегодня, 12:42
Лофтус-Чик может перейти из «Милана» в «Лацио». Хавбек нравится Сарри (Джанлука Ди Марцио)
7сегодня, 12:34
«Байер» рассматривает Клюйверта на замену Виртцу. «Борнмут» не хочет продавать игрока
7сегодня, 12:31
Митрюшкин о Карпине: «Его феномен – в подходе, психологии, посыле. Его харизматичность чувствуется»
6сегодня, 12:14
Экс-тренер «Сосьедада» Альгуасиль близок к назначению в «Аль-Шабаб». Саудовцы сделали ему выгодное предложение
2сегодня, 11:39
Филиппо Индзаги покинул «Пизу», которую вывел в Серию А. Сообщалось, что он возглавит «Палермо» из Серии Б
12сегодня, 11:36