Тебас про Гарсию в «Барсе»: «Одно дело объявить о трансфере, другое – зарегистрировать игрока. Клуб все еще не соответствует правилу 1:1»
Ранее сообщалось, что каталонский клуб активировал опцию выкупа вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии за 25 миллионов евро. «Барселона» также договорилась об условиях личного контракта с Нико Уильямсом из «Атлетика».
«Одно дело – официально объявить о подписании контракта с Гарсией, другое – иметь возможность зарегистрировать игрока.
«Барса» должна сделать некоторые вещи, чтобы регистрировать футболистов. В случае с Гарсией не так много, но им придется высвободить средства, это точно. В клубе знают об этом.
Я слышу про Уильямса, еще кого-то и еще кого-то. Во-первых, я не знаю, правда это или нет. «Барселона» все еще не соответствует правилу 1:1. Еще нужно сделать некоторые шаги», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Тебас о том, как улучшить КЧМ: «Избавиться от него, для еще одного турнира нет места. Матч «Челси» напоминал товарищеский – те 25 минут, что я смотрел, по крайней мере»