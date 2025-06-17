Тебас про Гарсию в «Барсе»: «Одно дело объявить о трансфере, другое – зарегистрировать игрока. Клуб все еще не соответствует правилу 1:1»

Президент Ла Лиги заявил, что «Барса» все еще не может регистрировать игроков.

Ранее сообщалось , что каталонский клуб активировал опцию выкупа вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии за 25 миллионов евро. «Барселона» также договорилась об условиях личного контракта с Нико Уильямсом из «Атлетика».

«Одно дело – официально объявить о подписании контракта с Гарсией, другое – иметь возможность зарегистрировать игрока.

«Барса » должна сделать некоторые вещи, чтобы регистрировать футболистов. В случае с Гарсией не так много, но им придется высвободить средства, это точно. В клубе знают об этом.

Я слышу про Уильямса , еще кого-то и еще кого-то. Во-первых, я не знаю, правда это или нет. «Барселона» все еще не соответствует правилу 1:1. Еще нужно сделать некоторые шаги», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас .

Тебас о том, как улучшить КЧМ: «Избавиться от него, для еще одного турнира нет места. Матч «Челси» напоминал товарищеский – те 25 минут, что я смотрел, по крайней мере»