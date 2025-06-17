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Тебас про Гарсию в «Барсе»: «Одно дело объявить о трансфере, другое – зарегистрировать игрока. Клуб все еще не соответствует правилу 1:1»

Президент Ла Лиги заявил, что «Барса» все еще не может регистрировать игроков.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб активировал опцию выкупа вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии за 25 миллионов евро. «Барселона» также договорилась об условиях личного контракта с Нико Уильямсом из «Атлетика».

«Одно дело – официально объявить о подписании контракта с Гарсией, другое – иметь возможность зарегистрировать игрока.

«Барса» должна сделать некоторые вещи, чтобы регистрировать футболистов. В случае с Гарсией не так много, но им придется высвободить средства, это точно. В клубе знают об этом.

Я слышу про Уильямса, еще кого-то и еще кого-то. Во-первых, я не знаю, правда это или нет. «Барселона» все еще не соответствует правилу 1:1. Еще нужно сделать некоторые шаги», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
Хавьер Тебас
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