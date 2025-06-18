Жоан Гарсия покинул «Эспаньол». Вратарь выкупил свой контракт и перейдет в «Барселону»
Жоан Гарсия покинул «Эспаньол».
Клуб объявил, что 24-летний вратарь выкупил свой контракт, выплатив отступные в размере 25 млн евро.
Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Барселону».
В минувшем сезоне Ла Лиги Гарсия провел 38 матчей и пропустил 51 гол.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эспаньола»
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