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Жоан Гарсия покинул «Эспаньол». Вратарь выкупил свой контракт и перейдет в «Барселону»

Жоан Гарсия покинул «Эспаньол».

Клуб объявил, что 24-летний вратарь выкупил свой контракт, выплатив отступные в размере 25 млн евро. 

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Барселону». 

В минувшем сезоне Ла Лиги Гарсия провел 38 матчей и пропустил 51 гол. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эспаньола»
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