«Барселона» объявит о трансфере Гарсии в среду, презентация, вероятно, пройдет в пятницу
Жоан Гарсия уже на этой неделе станет футболистом «Барселоны».
Diario Sport утверждает, что в ближайшие сутки «блауграна» сообщит о приобретении голкипера «Эспаньола» за 25 млн евро.
Вратарь лишь во вторник вернулся из отпуска. В среду он опубликует прощальное сообщение, адресованное болельщикам «Эспаньола», после чего будет объявлено о его переходе в «Барселону» и заключении контракта до 2031 года.
Вероятно, презентация Гарсии состоится в пятницу, а затем Жоан снова отправится в отпуск и приступит к работе в команде с 13 июля.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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