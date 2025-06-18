Гвардиола про Грилиша: «Он исключительный футболист и должен играть. Ему нужно место, где он сможет снова стать тем игроком, каким был в сезон требла Ман Сити»

Пеп Гвардиола дал понять, что Джеку Грилишу стоит уйти из «Манчестер Сити».

29-летний английский атакующий полузащитник не попал в заявку «горожан» на клубный чемпионат мира.

– У Джека был разговор с клубом, и они решили, что так будет лучше.

Грилиш – исключительный футболист. Единственная причина, по которой он играл меньше в этом сезоне, – только мои решения. Мы решили, что ему нужно играть [в другом клубе]. Клуб был честен, и Джек был честен.

Ему нужно место, где он сможет вернуться [на свой уровень] и стать тем игроком, каким он был в сезон нашего требла или на протяжении всей карьеры в «Астон Вилле ».

Дело в том, что за последние два сезона он играл не так много. Он должен вернуться, чтобы играть и чувствовать радость и волнение от того, что он может играть каждые три дня и снова демонстрировать свой класс.

– У Джека контракт еще на два года. Он уйдет этим летом?

– Я не знаю. Мы решили, что ему лучше не приезжать на КЧМ. Что произойдет в итоге – не знаю. Если мы не найдем решение, он остается игроком «Ман Сити» и вернется к нам, – сказал главный тренер «Ман Сити » Гвардиола .

В сезоне-2024/25 Грилиш провел 20 матчей в АПЛ , забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .