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  • Грилиш интересен «Эвертону», хавбек «Ман Сити» нравится Мойесу. Возможна аренда (Daily Mail)
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Грилиш интересен «Эвертону», хавбек «Ман Сити» нравится Мойесу. Возможна аренда (Daily Mail)

Джек Грилиш привлек внимание «Эвертона».

По данным Daily Mail, в клубе из Мерсисайда знают о готовности «Манчестер Сити» расстаться с полузащитником, но на данный момент переговоры о трансфере не ведутся.

Сообщается, что речь, скорее всего, пойдет о трансфере Грилиша на правах аренды из-за его высокой зарплаты – игрок получает 300 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес является давним поклонником игры полузащитника.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» не включит Грилиша в заявку на клубный чемпионат мира.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
возможные трансферы
logoДжек Грилиш
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoДэвид Мойес
logoМанчестер Сити
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