Грилиш интересен «Эвертону», хавбек «Ман Сити» нравится Мойесу. Возможна аренда (Daily Mail)
Джек Грилиш привлек внимание «Эвертона».
По данным Daily Mail, в клубе из Мерсисайда знают о готовности «Манчестер Сити» расстаться с полузащитником, но на данный момент переговоры о трансфере не ведутся.
Сообщается, что речь, скорее всего, пойдет о трансфере Грилиша на правах аренды из-за его высокой зарплаты – игрок получает 300 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес является давним поклонником игры полузащитника.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» не включит Грилиша в заявку на клубный чемпионат мира.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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