Грилиш интересен «Эвертону», хавбек «Ман Сити» нравится Мойесу. Возможна аренда (Daily Mail)

Джек Грилиш привлек внимание «Эвертона».

По данным Daily Mail, в клубе из Мерсисайда знают о готовности «Манчестер Сити » расстаться с полузащитником, но на данный момент переговоры о трансфере не ведутся.

Сообщается, что речь, скорее всего, пойдет о трансфере Грилиша на правах аренды из-за его высокой зарплаты – игрок получает 300 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что главный тренер «Эвертона » Дэвид Мойес является давним поклонником игры полузащитника.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» не включит Грилиша в заявку на клубный чемпионат мира.