«Наполи» интересуется Грилишем, но не готов платить ему 300 тысяч фунтов в неделю. «Сити» придется покрыть до 50% зарплаты хавбека, чтобы аренда стала возможной
«Наполи» интересуется Джеком Грилишем, но не готов платить полную зарплату.
По информации The Telegraph, итальянцы заинтересованы в 29-летнем полузащитнике.
Однако в «Наполи» не готовы брать на себя зарплату Грилиша, в «Сити» он получает около 300 тысяч фунтов в неделю. Ранее сообщалось, что клуб из Манчестера хочет 50 млн фунтов за полузащитника, но пока не получил предложений.
Сообщается, что «Сити» придется покрыть до 50% зарплаты Грилиша, чтобы тот мог уйти в аренду в «Наполи» или любой другой клуб.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Telegraph
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