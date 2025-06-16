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«Наполи» интересуется Грилишем, но не готов платить ему 300 тысяч фунтов в неделю. «Сити» придется покрыть до 50% зарплаты хавбека, чтобы аренда стала возможной

«Наполи» интересуется Джеком Грилишем, но не готов платить полную зарплату.

По информации The Telegraph, итальянцы заинтересованы в 29-летнем полузащитнике.

Однако в «Наполи» не готовы брать на себя зарплату Грилиша, в «Сити» он получает около 300 тысяч фунтов в неделю. Ранее сообщалось, что клуб из Манчестера хочет 50 млн фунтов за полузащитника, но пока не получил предложений.  

Сообщается, что «Сити» придется покрыть до 50% зарплаты Грилиша, чтобы тот мог уйти в аренду в «Наполи» или любой другой клуб.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Telegraph
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
logoДжек Грилиш
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