«Наполи» интересуется Грилишем, но не готов платить ему 300 тысяч фунтов в неделю. «Сити» придется покрыть до 50% зарплаты хавбека, чтобы аренда стала возможной

«Наполи» интересуется Джеком Грилишем, но не готов платить полную зарплату.

По информации The Telegraph, итальянцы заинтересованы в 29-летнем полузащитнике.

Однако в «Наполи » не готовы брать на себя зарплату Грилиша, в «Сити» он получает около 300 тысяч фунтов в неделю. Ранее сообщалось , что клуб из Манчестера хочет 50 млн фунтов за полузащитника, но пока не получил предложений.

Сообщается, что «Сити» придется покрыть до 50% зарплаты Грилиша , чтобы тот мог уйти в аренду в «Наполи» или любой другой клуб.