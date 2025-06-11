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  • Грилиш не попал в состав «Ман Сити» на КЧМ. Хусанов, Родри, Рейндерс, Шерки, Фоден, Мармуш и Холанд – в заявке
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Грилиш не попал в состав «Ман Сити» на КЧМ. Хусанов, Родри, Рейндерс, Шерки, Фоден, Мармуш и Холанд – в заявке

Джек Грилиш не сыграет на клубном чемпионате мира.

Полузащитник не вошел в заявку «Манчестер Сити» на турнир в США, который пройдет с 14 июня по 13 июля. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Грилиш, скорее всего, покинет клуб этим летом.

В состав «Манчестер Сити» на клубный ЧМ вошли 27 футболистов.

Вратари: Эдерсон, Штефан Ортега, Маркус Беттинелли;

Защитники: Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Раян Аит-Нури, Витор Рейс, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис;

Полузащитники: Тейани Рейндерс, Жереми Доку, Нико Гонсалес, Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Савио Морейра, Матеуш Нунеш, Райан Шерки, Клаудио Эчеверри, Филип Фоден, Оскар Бобб, Нико О’Райли;

Нападающие: Омар Мармуш, Эрлинг Холанд.

Первый матч на клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» проведет 18 июня – против марокканского «Видада». На групповом этапе «горожане» также сыграют с «Аль-Айном» и «Ювентусом».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
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logoДжон Стоунз
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logoРайан Шерки
logoЙошко Гвардиол
logoМануэль Аканджи
logoпремьер-лига Англия
logoНико О'Райли
logoАбдукодир Хусанов
logoЭрлинг Холанд
logoОмар Мармуш
logoРаян Аит-Нури
logoМатеуш Нунеш
logoЭдерсон
logoНико Гонсалес
logoСавио Морейра
logoТейани Рейндерс
logoФилип Фоден
logoМаркус Беттинелли
logoКлаудио Эчеверри
logoБернарду Силва
logoШтефан Ортега
logoВитор Рейс
logoЖереми Доку
logoНатан Аке
logoРубен Диаш
logoОскар Бобб
logoРодри
logoДжек Грилиш
logoИлкай Гюндоган
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