Грилиш не попал в состав «Ман Сити» на КЧМ. Хусанов, Родри, Рейндерс, Шерки, Фоден, Мармуш и Холанд – в заявке

Джек Грилиш не сыграет на клубном чемпионате мира.

Полузащитник не вошел в заявку «Манчестер Сити» на турнир в США, который пройдет с 14 июня по 13 июля. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает , что Грилиш , скорее всего, покинет клуб этим летом.

В состав «Манчестер Сити» на клубный ЧМ вошли 27 футболистов.

Вратари: Эдерсон , Штефан Ортега , Маркус Беттинелли ;

Защитники: Рубен Диаш , Джон Стоунз, Натан Аке, Раян Аит-Нури, Витор Рейс, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис;

Полузащитники: Тейани Рейндерс, Жереми Доку, Нико Гонсалес, Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Савио Морейра, Матеуш Нунеш, Райан Шерки, Клаудио Эчеверри, Филип Фоден, Оскар Бобб, Нико О’Райли;

Нападающие: Омар Мармуш, Эрлинг Холанд.

Первый матч на клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» проведет 18 июня – против марокканского «Видада». На групповом этапе «горожане» также сыграют с «Аль-Айном» и «Ювентусом».