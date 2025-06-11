Грилиш не попал в состав «Ман Сити» на КЧМ. Хусанов, Родри, Рейндерс, Шерки, Фоден, Мармуш и Холанд – в заявке
Полузащитник не вошел в заявку «Манчестер Сити» на турнир в США, который пройдет с 14 июня по 13 июля. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Грилиш, скорее всего, покинет клуб этим летом.
В состав «Манчестер Сити» на клубный ЧМ вошли 27 футболистов.
Вратари: Эдерсон, Штефан Ортега, Маркус Беттинелли;
Защитники: Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Раян Аит-Нури, Витор Рейс, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис;
Полузащитники: Тейани Рейндерс, Жереми Доку, Нико Гонсалес, Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Савио Морейра, Матеуш Нунеш, Райан Шерки, Клаудио Эчеверри, Филип Фоден, Оскар Бобб, Нико О’Райли;
Нападающие: Омар Мармуш, Эрлинг Холанд.
Первый матч на клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» проведет 18 июня – против марокканского «Видада». На групповом этапе «горожане» также сыграют с «Аль-Айном» и «Ювентусом».