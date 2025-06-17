Алексей Шпилевский: «Моя идея, чтобы у «Пари НН» появился свой ДНК – стиль и игровая философия, с которой команда будет ассоциироваться»

Алексей Шпилевский заявил о своей цели в «Пари НН».

– После подписания контракта вы сказали, что клуб знает, что хочет. Можете кратко расшифровать, что это означает: быть выше стыков, попадание в топ-10 или топ-8?

– Как тренер я никогда не давал и не люблю давать обещания в такой парадигме. Но я могу обещать, что команда будет играть с большим желанием. Моя идея, чтобы у «Пари НН» появился свой ДНК – стиль и игровая философия, с которой команда будет ассоциироваться, и которая будет привлекать болельщиков на стадион.

Давать какие-либо обещания в плане конкретного места в турнирной таблице не в моих правилах, так как на построение команды и всех процессов нужно время. Кроме того, в футболе ничего нельзя загадывать – это спорт. Рад, что руководство это понимает. Мы как тренерский штаб со своей стороны вместе с командой будем делать все возможное, чтобы изменить нынешнюю картину и внедрить свое видение, – сказал новый главный тренер «Пари НН ».