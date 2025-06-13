«Пари НН» и Шпилевский договорились о 3-летнем контракте. Соглашение подпишут в ближайшие дни («СЭ»)

«Пари НН» договорился о назначении Алексея Шпилевского.

По данным «Спорт-Экспресса », нижегородский клуб согласовал с бывшим тренером «Ариса» 3-летний контракт. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.

Ранее «Пари НН » объявил об отставке Виктора Гончаренко. В сезоне-2024/25 команда заняла 13-е место в Мир РПЛ, но уступила «Сочи» в стыковых матчах. Однако большинство клубов проголосовало за то, чтобы нижегородцы сыграли в РПЛ-2025/26 вместо «Химок», не прошедших лицензирование.