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Шпилевский о будущем: «Мы общались с ЦСКА, «Динамо» и с «Пари НН». Конкретики нет, только разговоры»

Алексей Шпилевский не подтвердил информацию о назначении в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб согласовал с бывшим тренером «Ариса» 3-летний контракт. 

«Пока сложно что-то сказать о моем будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Пари НН».

На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.

Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всем уважении.

Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель», – сказал белорусский тренер.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
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