Шпилевский о будущем: «Мы общались с ЦСКА, «Динамо» и с «Пари НН». Конкретики нет, только разговоры»

Алексей Шпилевский не подтвердил информацию о назначении в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб согласовал с бывшим тренером «Ариса» 3-летний контракт.

«Пока сложно что-то сказать о моем будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА , и с «Динамо », и с «Пари НН ».

На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.

Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всем уважении.

Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель», – сказал белорусский тренер.