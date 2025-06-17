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  • Семин об уходе Хвичи в «Рубин» в 2019-м: «Локомотив» потерял деньги, а я – часть души. К вопросу о компетентности тех, кто посчитал, что он нам не подойдет. Они сейчас на стадион даже не ходят»
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Семин об уходе Хвичи в «Рубин» в 2019-м: «Локомотив» потерял деньги, а я – часть души. К вопросу о компетентности тех, кто посчитал, что он нам не подойдет. Они сейчас на стадион даже не ходят»

Юрий Семин рассказал, как переживал уход Хвичи Кварацхелии из «Локомотива».

По воспоминаниям бывшего пресс-атташе «Локомотива» Кирилла Брейдо, вас до слез расстроил уход Хвичи в «Рубин» в 2019 году. Так и было?

– Для меня все это было неожиданно и очень-очень обидно. «Локомотив» потерял большие деньги, если говорить о финансовой составляющей, а я потерял часть души. Хвича уже тогда был необыкновенным игроком.

Он ушел бы в любом случае, но «Локомотив» бы имел здесь хороший бизнес. Это к вопросу о компетентности людей, которые посчитали, что он нам не подойдет. Они сейчас на стадион даже не ходят. Это самое страшное в футболе: люди пришли, чуть-чуть поработали – и куда-то делись.

Вы про тех, у кого «конфликт с футболом»?

– Конечно, из той группы люди. Сейчас их хоть кто-нибудь видел на футболе? Не видел. А они проголосовали на трансферном комитете, что Хвича «Локомотиву» не нужен. Как я мог это воспринять? Спасибо, молодцы? Конечно, я совсем другого мнения был, – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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