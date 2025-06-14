Юрий Семин: «Наши сильнейшие клубы могли бы претендовать на победу в Лиге конференций. РПЛ – в топ-8 лиг Европы»

Юрий Семин считает, что Мир РПЛ входит в топ-8 лиг Европы.

«Наши сильнейшие клубы могли бы претендовать на победу в Лиге конференций.

«Зенит», «Краснодар», ЦСКА , «Спартак » – в этих клубах собраны футболисты хорошего уровня. Думаю, РПЛ в принципе входит в восьмерку сильнейших лиг Европы», – сказал экс-тренер «Локомотива».

Напомним, чемпионом в РПЛ стал «Краснодар », набрав 67 баллов. Дальше расположились «Зенит » (66 очков) и ЦСКА (59).