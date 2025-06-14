Юрий Семин: «Наши сильнейшие клубы могли бы претендовать на победу в Лиге конференций. РПЛ – в топ-8 лиг Европы»
Юрий Семин считает, что Мир РПЛ входит в топ-8 лиг Европы.
«Наши сильнейшие клубы могли бы претендовать на победу в Лиге конференций.
«Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» – в этих клубах собраны футболисты хорошего уровня. Думаю, РПЛ в принципе входит в восьмерку сильнейших лиг Европы», – сказал экс-тренер «Локомотива».
Напомним, чемпионом в РПЛ стал «Краснодар», набрав 67 баллов. Дальше расположились «Зенит» (66 очков) и ЦСКА (59).
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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