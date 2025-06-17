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  • Семин о «Локо»: «Странно, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что 5-6-е место – это нормально. Нас за такое увольняли. Играть должны самые сильные, а не только свои»
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Семин о «Локо»: «Странно, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что 5-6-е место – это нормально. Нас за такое увольняли. Играть должны самые сильные, а не только свои»

Юрий Семин высказался о результатах «Локомотива» в минувшем сезоне.

Московский клуб занял 6-е место в Мир РПЛ и не попал в тройку в четвертый раз подряд. 

– Я не хочу подводить итог. Я же не знаю, какие у «Локомотива» задачи. По мне, у клуба должна быть одна задача – борьба за чемпионское звание. Странно слышать, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что пятое-шестое место – это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли.

– Зато в «Локомотиве» играет много россиян. Плюс?

– Чтобы не ругали? Играть должны самые сильные. Талант всегда найдет себе дорогу, как и воспитанники. Нельзя искусственно открывать место игрокам ни для агентов, ни для принципа, что должны играть только свои.

«Атлетик» из Бильбао давно этот принцип закончил – стали более узнаваемыми и начали попадать в еврокубки с переполненным стадионом. А если готовишь футболистов для кого-то, ничего не выиграешь, – сказал бывший главный тренер «Локо». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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