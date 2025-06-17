Семин о «Локо»: «Странно, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что 5-6-е место – это нормально. Нас за такое увольняли. Играть должны самые сильные, а не только свои»
Московский клуб занял 6-е место в Мир РПЛ и не попал в тройку в четвертый раз подряд.
– Я не хочу подводить итог. Я же не знаю, какие у «Локомотива» задачи. По мне, у клуба должна быть одна задача – борьба за чемпионское звание. Странно слышать, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что пятое-шестое место – это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли.
– Зато в «Локомотиве» играет много россиян. Плюс?
– Чтобы не ругали? Играть должны самые сильные. Талант всегда найдет себе дорогу, как и воспитанники. Нельзя искусственно открывать место игрокам ни для агентов, ни для принципа, что должны играть только свои.
«Атлетик» из Бильбао давно этот принцип закончил – стали более узнаваемыми и начали попадать в еврокубки с переполненным стадионом. А если готовишь футболистов для кого-то, ничего не выиграешь, – сказал бывший главный тренер «Локо».