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Семин о Миранчуках: «Алексей не подходил «Аталанте», Антон затянул с уходом из «Локомотива». Им нужно было идти куда-то вместе»

Юрий Семин высказался о карьерах Алексея и Антона Миранчуков.

«Миранчуки более талантливы, чем выдают на сегодняшний день. Но есть стечение определенных обстоятельств.

На месте Алексея я бы изначально выбрал другую команду. «Аталанте» он не подходил.

Наверное, Антон затянул с уходом из «Локомотива». Надо было раньше. Может быть, им нужно было идти куда-то вместе. Когда они вдвоем, у них все получалось лучше.

Но у них хорошие карьеры, и дай бог, чтобы они продолжались», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» из США, Антон представляет швейцарский «Сьон». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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