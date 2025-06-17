Семин о Миранчуках: «Алексей не подходил «Аталанте», Антон затянул с уходом из «Локомотива». Им нужно было идти куда-то вместе»

Юрий Семин высказался о карьерах Алексея и Антона Миранчуков.

«Миранчуки более талантливы, чем выдают на сегодняшний день. Но есть стечение определенных обстоятельств.

На месте Алексея я бы изначально выбрал другую команду. «Аталанте» он не подходил.

Наверное, Антон затянул с уходом из «Локомотива». Надо было раньше. Может быть, им нужно было идти куда-то вместе. Когда они вдвоем, у них все получалось лучше.

Но у них хорошие карьеры, и дай бог, чтобы они продолжались», – сказал бывший главный тренер «Локомотива ».

Алексей Миранчук выступает за «Атланту » из США, Антон представляет швейцарский «Сьон ».