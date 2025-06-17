Семин о Мостовом в роли тренера: «Саша мог бы пойти в детскую школу. Он же блестяще играл, у него здорово пошло бы»

Юрий Семин предложил Александру Мостовому стать детским тренером.

Ранее бывший игрок «Спартака» и сборной России заявил , что не готов работать в LEON Второй лиге.

– Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу. Уверен, у него здорово пошло бы. Предложите ему поработать в школе, поделиться опытом. Он же блестяще играл!

– Говорит, возраст не тот уже.

– Что значит не тот? Работая с молодыми, и сам себя моложе почувствует! Передайте ему через газету, – сказал смеясь Юрий Семин .

Мостовой и Карпин возглавят сборные Росконгресса и РФС в матче на ПМЭФ. Аршавин, Глушаков, Сычев и Гранат – в списке участников