Семин о Мостовом в роли тренера: «Саша мог бы пойти в детскую школу. Он же блестяще играл, у него здорово пошло бы»
Юрий Семин предложил Александру Мостовому стать детским тренером.
Ранее бывший игрок «Спартака» и сборной России заявил, что не готов работать в LEON Второй лиге.
– Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу. Уверен, у него здорово пошло бы. Предложите ему поработать в школе, поделиться опытом. Он же блестяще играл!
– Говорит, возраст не тот уже.
– Что значит не тот? Работая с молодыми, и сам себя моложе почувствует! Передайте ему через газету, – сказал смеясь Юрий Семин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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