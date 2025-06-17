Тебас о том, как улучшить КЧМ: «Избавиться от него, для еще одного турнира нет места. Матч «Челси» напоминал товарищеский – те 25 минут, что я смотрел, по крайней мере»

Хавьер Тебас выступил против проведения клубного чемпионата мира в новом формате.

– Как ФИФА могла бы усовершенствовать клубный чемпионат мира в будущем?

– Избавиться от него. Моя цель состоит в том, чтобы клубных чемпионатов мира больше не проводилось, я совершенно четко заявляю об этом. Для них нет места. Нет необходимости в еще одном соревновании, которое приносит деньги [тем же] клубам и игрокам. Эта модель затрагивает всю экосистему национальных лиг, особенно в Европе, и в мире аудиовизуальных прав больше нет денег.

Мы должны поддерживать уже имеющуюся экосистему и отменить его. Сохранить [клубный чемпионат мира] таким, каким он был раньше, когда он проводился в основном в течение одних выходных. Свободных дат нет.

– Вы смотрели какие-нибудь матчи клубного чемпионата мира?

– Я немного посмотрел игру «Челси » [с «Лос-Анджелесом »], и это было похоже на предсезонный товарищеский матч. Я не заметил никакой напряженности, по крайней мере, в те 25 минут, которые я посмотрел, – сказал президент Ла Лиги .