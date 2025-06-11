Хавьер Тебас: «Барса» жалуется на судей 2 раза за сезон, а «Реал» – после каждого тура и даже перед ними. Но они перестали выпускать видео с обвинениями, когда потеряли шансы на чемпионство»

Хавьер Тебас сравнил жалобы «Реала» и «Барселоны» на судейство.

«Барса» жалуется два раза за сезон, а «Реал» жалуется после каждого тура, они всегда жалуются даже перед матчами.

Я заметил, что с тех пор, как «Реал Мадрид » потерял шансы на победу в Ла Лиге , он не публиковал видеоролики с обвинениями в адрес судей. Так для чего они были нужны?

Когда им стало не за что бороться, они перестали это делать», – сказал президент Ла Лиги.

Тебас о клубном ТВ «Реала»: «Все, что там говорят, попадает в СМИ через полчаса – это опасно. Стоит быть осторожными с публичными жалобами на судейство»