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Ла Лига рассмотрит запрос «Барсы» не учитывать траты на молодежные и женские команды при расчете лимита расходов на состав. В сезоне-2025/26 правила не изменятся (Mundo Deportivo)

Ла Лига может изменить правило, касающееся лимита расходов на состав.

По информации Mundo Deportivo, лига согласилась рассмотреть просьбу «Барселоны» не учитывать затраты на молодежные и женские команды при расчете лимита расходов на состав основной команды. Отмечается, что каталонская команда просила изменить правило в течение нескольких сезонов – решению о возможном пересмотре предшествовали долгие переговоры и переписка с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом.

Ожидается, что в следующем сезоне правила финансового фэйр-плей Ла Лиги останутся прежними. В случае их пересмотра изменения коснутся всех клубов испанского чемпионата.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
финансовый фэйр-плей
logoЛа Лига
Хавьер Тебас
женский футбол
logoБарселона
бизнес и маркетинг
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