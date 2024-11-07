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  • Мостовой о фото с посохом и в свитере «Динамо»: «Кто смотрел «Иван Васильевич меняет профессию», те поняли, что это шутка. Удивлен, что меня тепло встретили»
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Мостовой о фото с посохом и в свитере «Динамо»: «Кто смотрел «Иван Васильевич меняет профессию», те поняли, что это шутка. Удивлен, что меня тепло встретили»

Александр Мостовой прокомментировал фото в свитере с эмблемой «Динамо».

Бывший полузащитник «Спартака», проходящий обучение на тренера в академии РФС, проводит стажировку в «Динамо».

Перед началом стажировки бело-голубые разместили в соцсетях пост с отсылкой к фильму «Иван Васильевич меняет профессию». На опубликованном фото Мостовой одет в свитер с эмблемой «Динамо» и держит в руках посох.«Если люди смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию», то сразу поняли, что это в рамках шутки. Был приятно удивлен тем, что меня тепло встретили. Оказывается, у нас много общих знакомых, против которых играли в свое время.

Хорошо пообщались, поглядели на тренировочный процесс. В принципе, что все и делают всегда. Так что все нормально. Все идет в футбольном режиме», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
Р-Спорт
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