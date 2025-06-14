Семин о Карпине в «Динамо»: «Надежды на трофеи есть, у них хороший состав. Валерий знает футбол, хорошо работает с молодежью»

Юрий Семин оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».

Ранее «Динамо» объявило о контракте с Карпиным до конца сезона-2027/28.

«Динамо » не устраивает сегодняшняя ситуация, когда нет чемпионств и кубков, поэтому происходят изменения. Карпин является достаточно опытным человеком, который давно работает в командах и сборной.

Фигура, он знает хорошо футбол, видит направление футбола, но и задачи, которые ставят в «Динамо», повлияли на назначение. После прихода нового тренера ждем изменений и результатов, надеемся, что Карпин решит поставленные задачи.

Если происходят такие изменения, то надежды на трофеи есть. У «Динамо» хороший состав, есть молодые футболисты, Виктор Окишор и Егор Смелов точно будут прогрессировать, так как Карпин хорошо работает с молодежью. Но, кроме прогресса, должны быть успехи и результаты, потому что «Динамо» очень давно ничего не выигрывает», – сказал бывший тренер «Локомотива» и «Динамо».

Напомним, последний трофей «Динамо» взяло в 1995 году, выиграв Кубок России. В сезоне-2016/17 московский клуб стал победителем Первой лиги.