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Переход Даку в «Зенит» под угрозой срыва из-за политической составляющей. Клуб смущает история с оскорблением македонцев и сербов на Евро-2024 («СЭ»)

Переход Мирлинда Даку в «Зенит» под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры с «Рубином» о приобретении 27-летнего форварда. 

Как пишет «Спорт-Экспресс», на финишном этапе сделка оказалась под угрозой срыва – из-за политической составляющей. 

«Зенит» смущает история с оскорбительными скандированиями игрока сборной Албании в адрес македонцев и сербов на Евро-2024. За это Даку был дисквалифицирован УЕФА на 2 матча. 

«Зенит» может выплатить более 10 млн евро за Даку «Рубину» с учетом бонусов. Предложенная зарплата – более 3,5 млн евро в год («РБ Спорт»)

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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