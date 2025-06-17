Переход Даку в «Зенит» под угрозой срыва из-за политической составляющей. Клуб смущает история с оскорблением македонцев и сербов на Евро-2024 («СЭ»)

Переход Мирлинда Даку в «Зенит» под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры с «Рубином » о приобретении 27-летнего форварда.

Как пишет «Спорт-Экспресс », на финишном этапе сделка оказалась под угрозой срыва – из-за политической составляющей.

«Зенит » смущает история с оскорбительными скандированиями игрока сборной Албании в адрес македонцев и сербов на Евро-2024. За это Даку был дисквалифицирован УЕФА на 2 матча.

«Зенит» может выплатить более 10 млн евро за Даку «Рубину» с учетом бонусов. Предложенная зарплата – более 3,5 млн евро в год («РБ Спорт»)